الإنشاءات البترولية تفوز بجائزة في السلامة المهنية

المصدر: أبوظبي- البيان

فازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «إحدى الشركات التابعة لـ«صناعات»، بالميدالية الذهبية الدولية من الهيئة الملكية البريطانية للحد من الحوادث، تقديراً للممارسات والإنجازات القائمة في الشركة على صعيد السلامة المهنية.

وأشادت الهيئة البريطانية بإجراءات الصحة والسلامة التي تطبقها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في كل مراحل العمل والإنتاج وكل دوائر وأقسام الشركة، الأمر الذي أسهم في خلق بيئة عمل صحية آمنة لكل العاملين والموردين وعملاء الشركة على السواء.

وقالت جوليا سمول، رئيسة المؤهلات والجوائز والفعاليات في الهيئة الملكية البريطانية للحد من الحوادث، إن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية حافظت على مستويات متقدمة من الصحة والسلامة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن عدد الشركات المتنافسة في هذا المجال زاد عن 2000 شركة. وأضافت أن الشركة تطبق نظام صحة وسلامة فعالاً، ليس فقط على صعيد العاملين فيها، بل يشمل كل المتعاملين معها.

من جهته، قال المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة: «فخورون بهذا الإنجاز الذي سيشكل لنا حافزاً للمحافظة على مستوى متقدم من الأمن والسلامة المهنية في الشركة»، مشيراً إلى أن هدف الشركة هو تحويل إجراءات السلامة والصحة المطبقة إلى سلوك دائم وثقافة راسخة لدى كل العاملين فيها.

وأضاف أن الشركة مهتمة بتطوير وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية والبيئة، حيث وضعتها ضمن أولوياتها المتقدمة، مشدداً على التزام الشركة المطلق بتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية. وأشار إلى أن الشركة تمكنت من الحصول على أكثر من سبع جوائز وشهادات.