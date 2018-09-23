اتفاقية بين «أبوظبي 22» و«ميندول هولدينجز» للاستحواذ على حصة من العملة المشفرة «ميندول»

المصدر: هونغ كونغ - البيان

عقدت كلٌ من «أبوظبي دبي إس تي أو بي سيريز 22 إنفاستمنت بارتنرشيب»، المعروفة باسم «أبوظبي 22» و«ميندول هولدينجز» المحدودة، المشار إليها فيما يلي باسم «ميندول» اتفاقية تقوم «أبوظبي 22» بموجبها بالاستحواذ على حصة بحد أدنى تبلغ 33.3 % من العملة المشفرة «ميندول»، التي تصدرها شركة «ميندول»، من خلال عرض مناقصة.

وسيساهم تنفيذ عرض المناقصة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «ميندول»، وتتوقع كلتا الشركتين أن يتخطى عرض «أبوظبي 22» بكثير أيّ عرض يُقدّم عبر قنوات البورصة الاعتيادية. ومع تقديم عرض بسعرٍ ثابت، تم اختيار وسيلة عرض المناقصة لما تتميز به من قيمة استراتيجية.

وتقوم رؤية شركة «ميندول» لعام 2019 بوضع هدف لعملتها المشفرة، ضمن أكثر من ألفَي نوع من العملات المشفرة المتوافرة اليوم، لتتمتع بقيمة سوقية ضمن أفضل 30 عملة مشفرة. وانطلاقاً من كونها شركة تركز على «دمج الثقافة الفرعية وتقنية بلوك تشين» ستقوم الشركة بتطوير لعبة عبر الإنترنت تستفيد من تكنولوجيا التعاملات الرقمية تقنية «بلوك تشين»، بعد وضع ميزانية تطوير تبلغ 150 مليون دولار، وسيتم أيضاً تطوير محفظة حصرية من «ميندول»، تُستخدم عبر الهواتف الذكية، لمشروع «إنفلوانسر فوتينج» (تصويت المؤثرين في مجتمع العملات المشفرة) الحالي واللعبة المستقبلية عبر الإنترنت، التي سيتم تطويرها لاحقاً. وسيتم أيضاً الإعلان عن استراتيجيات ومشاريع إعلامية جديدة من «ميندول» مع نهاية سبتمبر 2018.