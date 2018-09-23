«لينوفو» تكشف عن سلسلة من المنتجات والحلول الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «لينوفو» أخيراً عن سلسلة من المنتجات والشراكات والحلول الذكية الجديدة المصممة لعملائها من الشركات، التي تعكس استراتيجية التحول الذكي المستمرة للشركة. وتعكس الاستراتيجية منظور أعمال «لينوفو» حول كيفية بناء حلول شاملة مع ميزات ذكية تعمل على تحقيق نقلة نوعية في الأنشطة التجارية وتحسين تجربة المستخدم.

وسيعمل التحول الذكي على إعادة هيكلة أنظمة كاملة من الإنتاج والإدارة والحوكمة في جميع أنحاء العالم، مدفوع بالتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء والبلوك تشين وتقنية اتصال الجيل الخامس.

وتتفوق «لينوفو» في هذه التقنيات، القائمة في السحابة، التي يتم توزيعها من خلال البنية التحتية، بما في ذلك الشبكات واستخدامها بواسطة الأجهزة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على أجهزة الحاسوب والأجهزة الجديدة التي يمكنها تلبية متطلبات العملاء والمستهلكين، وتسخير إمكانات البيانات والحوسبة السحابية وتعلم الآلة.

وقال يانج يوانكينج، الرئيس التنفيذي لشركة «لينوفو»: بفضل الشراكات القوية التي بنتها على مدى عقود والخوارزميات التي تدعم الحلول الذكية المخصصة، تعد «لينوفو» جاهزة للمستقبل، ونحن شريك يساعد في دفع عجلة التحول الذكي مع الشركات عالمياً بشكل يومي.