تقدم كبير في محفظة مشاريع «ديار للتطوير»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت «ديار للتطوير» عن التقدم المحرز في محفظتها من المشاريع مع وصول منطقتي «أفنان» و«دانية» ضمن مشروعها «ميدتاون» إلى منتصف عمليات التشييد، وأوضحت الشركة في هذا السياق تخطي مبيعات الوحدات السكنية في المرحلتين نسبة 87%.

يعد مشروع «ميدتاون» مجتمعاً سكنياً مفعماً بأجواء عائلية، بمساحة بناء قدرها 5.5 ملايين قدم مربعة ضمن 27 مبنىً موزعاً على ست مناطق، بالإضافة إلى منصة مشتركة تضم متاجر تجزئة ومواقف ومرافق خدمية أساسية. ويقع مشروع «ميدتاون» ضمن مدينة دبي للإنتاج، ويتميز بسهولة الوصول منه إلى العديد من الوجهات والمعالم المحلية، مثل مطار دبي الدولي ودبي مول ومول الإمارات ومطار آل مكتوم الدولي، علاوة على موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لـ«ديار للتطوير»: «تلتزم الشركة منذ انطلاقها بتطوير مشاريع عقارية تلبي أعلى معايير الجودة. وقد أثبتنا مساعينا هذه خلال العام الجاري مع تسليم اثنين من مشاريعنا السكنية الرائدة، حيث بدأنا بمشروع (مون روز) مطلع العام، وصولاً إلى البدء بتسليم الوحدات السكنية في مشروع (ذي أتريا) مؤخراً. وتهدف خططنا الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات الديناميكية في الإمارات ومواكبة الخيارات المختلفة لأفراد المجتمع»