20 مليار درهم استثمارات إماراتية بالسوق العقاري المصري

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

تستضيف أبوظبي فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض«عقارات النيل» تحت شعار«مصر بتقربلك»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان. وتعد الإمارات واحدة من أكثر الدول استثماراً في مصر خاصة في القطاع العقاري حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري في مصر وفقاً للجنة المنظمة للمعرض أكثر من 20 مليار درهم (94 مليار جنيه). ويتضمن ذلك العديد من الاستثمارات الناجحة في مصر من أبرزها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر التي تم إنشاؤها عام 1995 بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية «منحة الشيخ زايد».

فرص

ويقدم المعرض أبرز الفرص الاستثمارية العقارية. كما يلقي الضوء على أنجح المشروعات الإماراتية بمصر. ويستقطب عدداً من أهم المطورين العقاريين بمصر، إضافة إلى مجتمع الأعمال العربي والمهتمين بالاستثمار في القطاع العقاري في مصر.

وأكد الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة»اكسبو ريبابليك«المنظمة لمؤتمر ومعرض عقارات النيل» أن الاستثمار العقاري يعد واحداً من أهم مصادر الدخل خاصة أن مصر تمثل واحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار في ظل ما تمتلكه من ثروات كبيرة وعوامل جذب كبيرة على رأسها كثرة الأراضي وتوافر الخدمات المميزة خاصة في المدن الجديدة.

مناخ جاذب

وأضاف أن المناخ العام في مصر أصبح أكثر دعماً لجذب الاستثمارات، خاصة بعد صدور قرار وزير الداخلية بجواز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر. ولفت إلى أن الشركة المنظمة للمعرض اتفقت مع القائمين على المعرض على تخصيص مساحة عرض لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دعماً منها لمجهودات الوزارة ولتشجيع فكرة تصدير العقار وتسويق المشروعات القومية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مشاريع بارزة

وأشار إلى أن من أبرز المشاريع الإماراتية في السوق العقاري المصري مشروع مراسي الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى 22.5 مليار جنيه، وكذلك أب تاون كايرو بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه، ومشروع ميفيدا بقيمة استثمارية 17.5 مليار جنيه مصري وهناك أيضا مشروع البروج والذي يهدف إلى تشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه مصري.

وذكر أن هناك اتجاهاً لإقامة مشروعات استثمارية إماراتية في كل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، إضافة إلى القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية في إطار دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، وتم تنفيذ عدد من المشروعات الترفيهية مثل مول مصر بمدينة السادس من اكتوبر وكايروفسيتفال في التجمع الخامس وسيتي سنتر القاهرة على طريق القاهرة- السويس.

مشاركات

ويشارك بالمعرض كبرى شركات التطوير العقاري بمصر، بهدف تعزيز القطاع العقاري وفتح أسواق جديدة بالمنطقة العربية وبناء علاقات تعاون وشراكة استراتيجية مع مجموعة من أبرز وأهم شركات التطوير العقاري الإماراتية التي أصبحت تمتلك خبرات عالمية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

كانت الدورة الماضية من معرض (عقارات النيل) شهدت مشاركة شركات تطوير عقاري كبرى أبرزها بالم هيلز، أركو، سوديك، إعمار مصر، تطوير مصر، هايد بارك، كابيتال بروبرتيز، صبور، عامر جروب، مكسيم، مدينة نصر للإسكان والتعمير.

24 شركة

تستهدف شركة إكسبو ريبابليك المنظمة لمؤتمر ومعرض «عقارات النيل» للعام الثاني على التوالي، استقطاب حوالي 24 شركة تطوير عقاري، حيث تم زيادة مساحة المعرض إلى 6700 متر مقابل 4000 متر تقريبا العام الماضي وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الزائرين والمشترين المحتملين وتوفير منصة للتعريف بأهم وأبرز الفرص الاستثمارية العقارية وكيفية الاستفادة منها مع تقديم أسعار تنافسية خلال المعرض.