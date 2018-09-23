«بي آر إس للمشاريع الاستثمارية» تستحوذ على شركة «آسام» الهندية

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

تعتزم شركة «بي آر إس المحدودة للمشاريع الاستثمارية»، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، الاستحواذ على شركة «آسام كومباني انديا ليميتد» بالكامل، ويعمل لدى الشركة أكثر من 30 ألف موظف وعامل تابعين للشركة، ولديها 14 مزرعة شاي مملوكة لها في ولاية «آسام» الهندية، وذلك بحسب ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء. وأفادت الوكالة أن هذه الصفقة ستكون أول مشروع لشركة «بي آر إس المحدودة للمشاريع الاستثمارية» في ولاية «آسام»، إلا أن الشركة تمتلك مزارع للشاي والبن في جنوب الهند.

ولم تذكر «بلومبيرغ» أي بيانات عن قيمة الصفقة، ومن الجدير بالذكر أن شركة «آسام كومباني انديا ليميتد» تعاني من أزمات مالية حادة، وقد طبق عليها الشهر الماضي القانون الهندي الخاص بإعسار وإفلاس الشركات.