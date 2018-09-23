المصدر: دبي - البيان

قدّمت «أراضي دبي» خدماتها إلى ما يزيد على 39 ألف مستثمر بعد أن ساعدتهم على إنجاز استثمارات تجاوز131 مليار درهم يناير وأغسطس 2018.

وبلغ عدد الإجراءات التي قدمتها مراكز الخدمة التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة المذكورة 42 ألف إجراء تتوزع بين 24 ألف إجراء لنقل الملكية و18 ألف إجراء متعلقة بتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «إن مراكز الخدمة استقطبت نحو 39 ألف مستثمر أنجزوا في المجمل تعاملات بقيمة فاقت 131 مليار درهم، يؤكد نجاح هذا المشروع، الذي يهدف في المقام الأول إلى توفير خدمات الدائرة في أنحاء دبي، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لخطة دبي 2021 لجعل الإمارة أفضل وجهة عالمية للاستثمار والعمل والزيارة».