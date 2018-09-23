الشارقة وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

المصدر: ■الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي من سفارة إندونيسيا لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإندونيسيا.

وتلقت غرفة الشارقة خلال اجتماع عقد في مقرها مؤخراً، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، دعوة رسمية للمشاركة في معرض «إكسبو إندونيسيا التجاري»، الذي تقام فعاليات دورته الـ33 في مدينة تانجيرانج خلال الفترة 24-28 أكتوبر المقبل.

وناقشت الغرفة خلال الاجتماع الذي جرى بين عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة، وحسين بجيس سفير إندونيسيا لدى الدولة، آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأثنى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين الإمارات وإندونيسيا على مختلف الصعد، التي تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، منوهاً بحرص الشارقة على مواصلة الارتقاء بمستوى علاقاتها الثقافية والإنسانية والاقتصادية الوطيدة مع أندونيسيا، بما ينسجم مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبما يُسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الجانبين وبناء أفضل العلاقات التي تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في كلا البلدين.