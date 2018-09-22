دبي تتصدّر المنطقة في «بلوك تشين»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في قائمة الأوائل في تطبيق تقنية التعاملات الرقمية (البلوك تشين) متصدرة منطقة الشرق الأوسط، إذ تبوأت مرتبة متقدمة في مصاف دول ووجهات عالمية مثل زيوريخ في سويسرا وتشيلي وأستونيا والمملكة المتحدة وجورجيا وأستراليا.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة «أيرش نيوز» أن دبي تصدرت المنطقة في استشراف استخدام التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في مختلف المؤسسات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن حكومة دبي وضعت نصب عينيها هدفاً طموحاً للغاية، عندما يتعلق الأمر بالعملة المشفرة والتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، ولهذه الغاية تخطط الحكومة من خلال التقنية الجديدة إلى إطلاق مبادرات مدعومة من قبل تقنية بلوك تشين هذا العام مثل التعليم والطاقة والرعاية الصحية والطرق والنقل.