«نايت فرانك»: استمرار تدفّق الثروات على الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت مؤسسة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، احتفاظَ دولة الإمارات بمكانتها كوجهة لاستقطاب الأثرياء والمليونيرات، وأيضاً منح فرص الثراء لمواطنيها.

وأفادت المؤسسة في أحدث تقاريرها عن الثروات حول العالم بأن عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات تتراوح قيمتها بين مليونٍ و30 مليون دولار في الإمارات سيرتفع بنسبة تبلغ 5.5% خلال الفترة بين عامي 2017 و2022، بالمقارنة مع نسبة 2.5% خلال الفترة بين عامي 2012 و2017.

وعلاوةً على ذلك، توقع التقرير أيضاً أن يرتفع عدد أصحاب الثروات الفائقة في الدولة بنفس النسبة، وهي 5.5%، خلال الفترة بين عامي 2017 و2022، بالمقارنة مع نسبة 3.4% خلال الفترة بين عامي 2012 و2017. وأكد تيمور خان، مدير الأبحاث في «نايت فرانك»، أن ثمة عوامل من شأنها زيادة عدد المليونيرات في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن أهمها النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات وما توفره الدولة للوافدين من عوامل جذب كنمط الحياة والوجهات التي تستقطب الأثرياء.

وقال خان: «وبالإضافة إلى هذه العوامل، فإن القواعد التي أعلن عنها مؤخراً لتسهيل ملكية الأجانب للشركات جعلت بيئة الأعمال في الدولة أكثر جاذبية. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأشخاص فائقي الثراء في الدولة».