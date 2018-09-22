اتحاد وكلاء السفر الهندي يبحث في أبوظبي تطورات القطاع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن استضافتها فعاليات الدورة الـ12 من المؤتمر السنوي لاتحاد وكلاء السفر في الهند خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، في فندق قصر الإمارات.

تقام فعاليات المؤتمر تحت شعار «الابتكار، التحول، الطرح الجديد، إعادة تعريف السفر العالمي من دون الإنترنت»، ويجمع صناع القرار في سوق السياحة الهندية ومن حول العالم لتبادل الخبرات والمعرفة التي من شأنها مساعدة أعضاء الاتحاد على استكشاف الفرص المتاحة في فضاء قطاع السياحة الدائم التطور ومناقشة تأثير العالم الرقمي على القطاع. ويأتي اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة هذا الحدث الكبير، تأكيداً على المكانة العالمية التي تحظى بها أبوظبي كوجهة رائدة لسياحة الترفيه والأعمال.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تعد استضافة العاصمة أبوظبي لهذا الحدث العالمي شهادة على مكانة الإمارة كوجهة عالمية وبخاصة في قطاع المؤتمرات والملتقيات الدولية. وفيما تستمر دولة الإمارات في مسيرتها بالتركيز على التحول نحو الاقتصاد المعرفي، تبرز أهمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الرائدة التي ترشد رؤيتنا واستراتيجيتنا المستقبلية. وتعتبر الهند من أهم الأسواق الدولية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى أبوظبي، وقد شهدت صعوداً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية. ومن هذا المنطلق يسعدنا الترحيب بجميع الوفود والخبراء المشاركين في المؤتمر، وندعوهم لاستكشاف كل ما تقدمه لهم الإمارة والاستمتاع بطيب الإقامة في أبوظبي طوال فترة المؤتمر».

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، جولة سياحية ميدانية للوفود المشاركة في المؤتمر في كل أرجاء مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، حيث يحظى نحو 480 من المشاركين بفرصة استكشاف قدرات ومقومات ومعالم أبوظبي السياحية والترفيهية، ومن بينها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد، وواحة العين، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، وغيرها من أبرز المعالم ووجهات الجذب السياحي في الإمارة.