«ساحة الوصل».. أكثر مواقع «إكسبو 2020 دبي» تميزاً

المصدر: دبي - سيد صالح

استعرض المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس سير العمل في «ساحة الوصل» أو «الوصل بلازا»، المقر الرئيس لمعرض «إكسبو دبي 2020»، وذلك من خلال شريط فيديو قصير سلط الضوء على الموقع وأبرز معالمه. وأفاد شريط الفيديو أن موقع «ساحة الوصل» يبعد 16 دقيقة فقط عن «مرسى دبي»، وأن قافلة مكونة من 50 قطاراً تعبر هذه المسافة بسعة إجمالية تبلغ 46 ألف مسافر في الساعة.

وانتقل الفيديو لوصف مكونات «ساحة الوصل»، فذكر أنها مزودة بقبة تتيح عرضاً بانورامياً بزاوية 360 درجة، كما يتسع مسرحها الرئيس لـ 2000 مشاهد.

واختتم الفيديو بالإشارة إلى جناح دولة الإمارات في «إكسبو دبي 2020»، فذكر أنه مشيد على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ومصمم على شكل جناحي صقر.