«غرفة رأس الخيمة» تسعى لجذب الاستثمارات النوعية

المصدر: رأس الخيمة – وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ملتقى البعثات الدبلوماسية لدول أميركا اللاتينية لدى الدولة.

واستهدف الحدث جذب الاستثمارات النوعية انسجاما مع رؤية الإمارات 2021، وفتح قنوات للتعاون فيما بين كافة الشركات العاملة بالإمارة والشركات الاستثمارية الكبيرة في ذات النشاط بدول أميركا اللاتينية.

حضر حفل افتتاح الملتقى في فندق «والدورف أستوريا - رأس الخيمة» الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة إلى جانب عدد من المسؤولين.

فرص استثمارية

ورحب محمد مصبح النعيمي بوفد دول أميركا اللاتينية لدى الدولة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلدانهم في شتى المجالات.. واستعرض إنجازات الدولة بوجه عام وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، وقدم نبذة عن مقومات وفرص الاستثمار في الإمارة.

وأكد أن إمارة رأس الخيمة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، باتت تمثل اليوم مركزا عالميا للأعمال والاستثمار بما توفره من مزايا وحوافز رائدة للمستثمرين من مختلف الدول.

خدمات لوجستية

وأشار النعيمي إلى أن رأس الخيمة باتت ملاذا جاذبا للاستثمار وتتمتع ببنى تحتية وتكنولوجية متطورة وقطاعات نقل جوي وبحري وخدمات لوجستية على أعلى مستوى تساهم في تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عما توفره من خيارات واسعة للمستثمرين، سواء داخل الدولة أو في إطار المناطق الحرة بما يشمل مختلف القطاعات الحيوية.

وقال: إن هناك أكثر من 250 شركة منها ما يقرب من 100 شركة مسجلة بالمنطقة الحرة، مشيرا إلى أن هذا الملتقى الهدف منه السعي لجذب الاستثمارات النوعية انسجاما مع رؤية الإمارات 2021 وفتح قنوات للتعاون فيما بين كافة الشركات العاملة بالإمارة والشركات الاستثمارية الكبيرة في ذات النشاط بدول أميركا اللاتينية حرصا على أن تكون رأس الخيمة مستقبلاً بوابة حيوية للأعمال التجارية والاستثمارية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

قطاعات

استعرض محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أبرز القطاعات التي تقود عملية التنمية في الإمارة، مشيرا إلى أن إمارة رأس الخيمة تتمتع بخصائص استثمارية متميزة، ما يعزز تنوع الفرص والخيارات المطروحة أمام المستثمرين من مختلف الدول.