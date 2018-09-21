جمارك رأس الخيمة تختتم ورشة حول النزاهة الجمركية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختتمت دائرة جمارك رأس الخيمة أمس ورشة حول النزاهة الجمركية لموظفي العمليات الجمركية، قدمها الأستاذ يوسف أبو رومي أخصائي التدريب بالدائرة، واستمرت الورشة على مدى يومين، وبلغ عدد الحضور 20 موظفاً من مختلف المراكز الجمركية.

واستعرضت مواد الورشة مفهوم النزاهة الجمركية، وأهمية النزاهة للعمل الجمركي، إضافة إلى إعلان أروشا للنزاهة الجمركية ودائرة تنمية النزاهة للعمل الجمركي.

ويأتي تنظيم الورشة التخصصية سعياً من الدائرة إلى تطوير مواردها وقدراتها البشرية لمواكبة المستجدات المتعلقة بالعمل الجمركي وكل ما من شأنه أن يسهم في بناء قدرات الموظفين وصقلها.