«أدنوك» تمنح عقداً بـ 3 مليارات لتطوير «الغاز المتكامل»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة أدنوك لمعالجة الغاز، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء الرئيس بقيمة 860 مليون دولار( 3.15 مليارات درهم) لمشروع مشترك بين شركة تكنيكاس رونيداس الإسبانية وشركة الهدف للإنشاءات الهندسية ومقرها أبوظبي لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز المتكامل، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وتشمل أعمال العقد تصميم وتوريد وبناء محطة غاز على جزيرة داس في أبوظبي لمعالجة 245 قدماً مكعباً من الغاز يومياً. ومنحت شركة أدنوك لمعالجة الغاز العقد دفعة واحدة للمشروع المشترك الذي تشارك فيه الشركة الإسبانية بنسبة 50%. كما يشمل العقد الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والمواد والبناء والتركيب والاختبارات وبدء التشغيل والتجفيف وغيرها.