غرفة دبي تبحث التحديات والحلول للاندماج المجتمعي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظّمت «مجموعة عمل الاندماج المجتمعي وتوظيف أصحاب الهمم»، التابعة لشبكة الاستدامة، مؤخراً، ندوة خاصة في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، تحت عنوان «الاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم، عبر تسهيل دخولهم لمقرات الشركات ومبانيها»، وذلك في إطار جهود شبكة غرفة دبي للاستدامة، لنشر مفاهيم الممارسات المستدامة في جميع مجالات الأعمال.

وهدفت الندوة إلى التعريف بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في دمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم، والتركيز على تسهيل دخولهم ووصولهم إلى مقرات الشركات والمؤسسات، والتعريف بالتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم عند دخولهم المباني المؤسسية، وتشجيع الشركات وهيئات المجتمع، على الدخول بنقاش جدي حول كيفية تذليل المعوقات.