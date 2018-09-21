6 آلاف زائر لمعرض «أبوظبي للإسكان» في 3 أيام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

اختتمت أمس فعاليات معرض الإسكان للمواطنين، الذي نظمه بنك أبوظبي الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والعارضين من المكاتب الاستشارية والمقاولين والموردين.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للتواصل مع الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى اطلاعهم على أحدث التصاميم المعمارية. وتمثل الهدف الرئيسي من المعرض في دعم خطة حكومة أبوظبي الرامية لتحقيق الرفاهية والاستقرار من خلال توفير السكن لكل المواطنين الإماراتيين.

وقال «بنك أبوظبي الأول» في إفادة لـ «البيان الاقتصادي» إن عدد الزائرين للمعرض وصل إلى 6 آلاف على مدار الأيام الثلاثة الماضية لا سيما وأن المعرض شكل فرصة متميزة للاجتماع تحت سقف واحد مع المؤسسات المتخصصة في التصميم الهندسي والديكور والبناء وغيرها من القطاعات المعنية.

نجاح

وقال محمد المنصـوري، رئيـس قروض الإسكان للمواطنين في بنـك أبوظبي الأول، إن المعرض نجح نجاحاً جيداً في نسخة هذا العام مع استمرار الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض منذ إطلاقه عام 2014، واستكمالاً للمسيرة التي تهدف إلى تمكين المواطنين من بناء ما يمثل «منزل الأحلام» بالنسبة لهم.

وأضاف المنصوري أن المعرض وفر للمواطنين منصة تتيح لهم التواصل مع الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، والاطلاع على أحدث التصاميم المعمارية، مشيراً إلى أن بنك «أبوظبي الأول» يعمل على تحقيق أهداف حكومتنا الرشيدة ودعم رؤية الإمارة في استدامة مبانيها ومواردها.

وتابع المنصوري: سعينا خلال المعرض إلى توفير المصادر اللازمة لتشييد المنزل الذي يطمح به كل مواطن إماراتي، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع أعلى المقاييس العصرية والبيئية نحو إمارة مستدامة، ومستمرون في توفير فروع متخصصة بقروض الإسكان للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية التي تقدم خدمات شاملة للمواطنين في مناطق إقاماتهم.

ربط إلكتروني

وشدد المنصوري على أهمية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية مثل هيئة الإسكان وبلدية أبوظبي لإرساء نظام ميسر عبر الإنترنت سواء للتسجيل وتقديم الطلبات أو إجراءات الرهن العقاري.

يذكر أن «بنك أبوظبي الأول» استلم 34,755 قرضاً منذ إطلاق برنامج قروض الإسكان للمواطنين من يناير 2007 وحتى الآن، تبلغ قيمتها 66,38 مليار درهم، كما تم تسليم أكثر من 23 ألف وحدة سكنية حتى الآن من خلال 18.2 ألف مشروع تم إنجازها في مختلف أنحاء الإمارة تشمل 1288 فيلا جاهزة، حيث تسلّم 1069 مواطناً مساكنهم الجاهزة، وجاري استكمال تسليم باقي المساكن.

نتائج

والتزمت هيئة أبوظبي للإسكان بتقديم خدماتها للمواطنين خلال المعرض ومتابعة رحلتهم لبناء مساكنهم عبر عرض مبادراتها الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج المستقبلية على مستوى المسكن التي من شأنها المساهمة في بناء أسرة إماراتية متماسكة.

وحرصت الهيئة على تسهيل رحلة المتعامل والتيسير عليه من خلال توفير خدمات مبتكرة تساعده للحصول على الخدمات الإسكانية بأبسط الطرق وأسرعها، وعرضت الهيئة خلال المعرض نموذجاً للحي الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه كل سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها في حياته اليومية مثل: المدارس، العيادات، الحدائق، المساجد، الملاعب الرياضية والمحال التجارية.

وأكد حمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان خلال لقائه مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص على هامش معرض الإسكان للمواطنين، أنه بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي والحرص على توفير المسكن الملائم وإسعاد المواطنين.

وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتعاون شركائها الاستراتيجيين من تذليل الكثير من التحديات التي من أبرزها القروض الإسكانية، إذ ضاعفت القيادة الرشيدة من عدد القروض الممنوحة وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن دفعات متتالية من المستفيدين من قروض الإسكان.

ومن أبرز ما حققته الهيئة بفضل التعاون مع شركائها الاستراتيجيين مسألة الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية مما أتاح للمواطنين المتعاملين مع الهيئة إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، إذ أصبح بإمكان المواطن التقديم للخدمات الإسكانية وهو جالس في منزله أو مكتبه عبر هاتفه الذكي.

خدمات

وشاركت بلدية مدينة أبوظبي في المعرض عبر جناح استعرضت من خلاله العديد من الخدمات، من ضمنها خدمات القطاع العقاري، التي تشمل إجراءات تسجيل الرهن العقاري الرقمي، والمنصة الذكية للخدمات الرقمية المتكاملة (سمارت هب)، كما استعرضت من خلال إدارة تراخيص البناء المشاريع السكنية، وبرنامج التواصل المرئي، وخدمات الترخيص الفورية، والقوانين والتشريعات الخاصة بتراخيص البناء، وبعض المبادرات التي طرحتها البلدية بشأن ترخيص بناء البيوت للمواطنين.