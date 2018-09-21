أعضاء «الاتصال الحكومي» يطلعون على التقدم في إكسبو 2020

المصدر: دبي- بشار باغ

استقبل مكتب إكسبو 2020 أمس، أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في دبي، وتم استعراض التقدم، الذي يحرزه الحدث بحضور نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقال الحساب الرسمي لإكسبو 2020 على تويتر: «في إطار روح التعاون التي يحفل بها إكسبو2020 دبي، استقبلنا أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي لاطلاعهم على التقدم المحرز في المسيرة نحو 2020 وتأكيداً لأهمية دورهم في إنجاح هذا الحدث».

وكان مكتب إكسبو 2020 دبي قد كشف الشهر الماضي عن مستجدات العمليات التشغيلية، حيث تم إنجاز أكثر من 42 مليون ساعة عمل في موقع الحدث حتى 12 أغسطس 2018، في حين يصل عدد العاملين في مختلف المشاريع الإنشائية بالموقع حالياً إلى نحو عشرين ألف عامل.

واستقطب المكتب عبر بوابته الرقمية للعقود والمناقصات 24 ألف شركة من 145 بلداً، تتنافس للفوز على عقود إكسبو.

وأرسى إكسبو 3891 عقداً حتى الشهر الماضي. ولا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لإكسبو، حيث بلغت نسبة العقود التي حصلت عليها هذه الشركات 56% من إجمالي العقود الممنوحة حتى الآن.

وتشهد العمليات الإنشائية في الوقت الحاضر تقدماً ملحوظاً في مناطق الموضوعات الثلاثة، التي تشكل القلب النابض لموقع إكسبو. اختتمت مرحلة وضع الأساسات، ويتواصل بروز المباني فوق مستوى الأرض.