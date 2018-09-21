«دو» تحصد جائزة المدن الذكية لمساهمتها بتطوير «دبي بالس»

المصدر: دبي- البيان

حصدت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة المدن الذكية في حفل توزيع جوائز عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2018.

وفازت الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصال، بهذه الجائزة نظير مساهمتها الكبيرة بتطوير منصة «دبي بالس» المملوكة والمدارة من قبل مكتب دبي الذكية.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي الرسمي لمكتب دبي الذكية، طورت دو هذه المنصة في عام 2017 لتكون بمثابة العمود الفقري الرقمي للمدينة. واستلم الجائزة نيابة عن الشركة جهاد طيارة، نائب الرئيس لتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأعمال في دو.

وقال طيارة: «نحن فخورون بفوزنا اليوم بهذه الجائزة المرموقة من مؤتمر عالم الاتصالات التي تأتي تكريماً للجهود التي بذلتها فرق عملنا في سعينا لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم».