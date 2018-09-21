أسهم دبي تربح 2.2 مليار مع تحسّن السيولة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربح سوق دبي المالي نحو 2.2 مليار درهم في ختام تعاملات أمس محققاً أكبر وتيرة صعود يومية في 82 يوماً مع سيطرة اللون الأخضر على غالبية الأسهم المتداولة لا سيما في قطاعي العقار والبنوك، مع تحسن نسبي في السيولة بعد اقترابها من حاجز 300 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.86% أو ما يعادل 23.7 نقطة، وهي أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مطلع يوليو الماضي، ليغلق عند 2764.38 نقطة مرتداً بذلك من أدني مستوياته منذ يناير 2016، ومسجلاً أول صعود يومي بعد تراجع 6 جلسات متتالية، بدعم رئيسي من أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرابتك».

ووصلت سيولة السوق إلى نحو 280.16 مليون درهم بعد تداول 236.76 مليون سهم من خلال 2880 صفقة منفذة، مع ارتفاع 26 سهماً مقابل انخفاض 6 أسهم فقط وثبات ثلاثة من دون تغيير. وقلص صعود السوق بجلسة أمس من وتيرة التراجع الأسبوعية لينخفض المؤشر بنسبة 1.62% أو ما يعادل 45.49 نقطة.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن سوق دبي اختتم الأسبوع في المنطقة الخضراء بمكاسب جيدة من أسهم العقار والبنوك لينجح في الحد من ضغوط البيع التي تعرضت لها غالبية الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي خصوصاً في قطاع العقار.

وأكد البريقي لـ «البيان الاقتصادي»، أن جلسات الأسبوع الماضي تميزت بتقلبات حادة بين الارتفاع والهبوط الأمر الذي يدل على وجود تردد وترقب من قبل المستثمرين لحين التأكد من اتجاه الأسواق وبالتالي تحقيق فرص حقيقية للأرباح وهو الأمر نفسه الذي أحجم بعض المتداولين من الخوض حتى استقرار السوق.

وأشار إلى أن سهم «إعمار» ارتفع بوتيرة جيدة خلال جلسة أمس ارتد بها إلى مستويات 4.8 دراهم، إلى جانب ارتداد أسهم أخرى في القطاع العقاري مثل «أرابتك»، مبيناً أن التراجعات الأسبوعية للسوق غير مبررة خصوصاً في ظل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى جانب استمرار الحكومة في تطبيق حزم محفزات لدفع عجلة الاستثمارات فضلاً عن استقرار أسواق النفط.

وذكر أن قرب موسم إفصاحات الربع الثالث قد يشكل عامل تحفيز للأسواق خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل التوقعات بنتائج جيدة بعد تحقيق الشركات أداء قوياً في الربع الأول والثاني من العام الجاري، مبيناً أن مستويات الأسعار في الأسواق حالياً لا تزال مغرية للشراء وتبشر بتحسن جيد في الأسواق الفترة المقبلة.