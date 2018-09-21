«لوتس» تواكب تطلعات العملاء بافتتاح صالة عرض في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة لوتس للسيارات التزامها تجاه دولة الإمارات، مع الافتتاح الرسمي لصالة عرض لوتس الجديدة كلياً في إمارة دبي، وتأتي منشأة لوتس الجديدة على شارع الشيخ زايد في دبي نتيجة للتعاون مع شركة أداماس موتورز، لتوفر لعملاء لوتس الحاليين والجدد فرصة لاكتشاف العلامة التجارية الشهيرة في قلب إمارة دبي.

وتم الافتتاح الرسمي لصالة العرض اليوم بحضور كل من ماركوس بلايك، المدير التجاري في Group Lotus plc. وماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وبحضور العديد من الضيوف المميزين، وممثلي وسائل الإعلام ومدراء من مختلف أقسام شركة لوتس. تبلغ مساحة صالة عرض لوتس الجديدة في دبي 5000 قدم مربع، تتسع لعرض 10 سيارات، وعند الافتتاح تم عرض مجموعة من سيارات لوتس المختارة بعناية.