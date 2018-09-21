ارتفاع التحويلات يعكس قوة اقتصاد الإمارات

المصدر: إعداد - رامي سميح ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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تشهد تحويلات العاملين بالدولة إلى الخارج زيادة مستمرة مع اقترابها من حاجز 88 مليار درهم خلال النصف الأول 2018 مما يعكس قوة وزخم الاقتصاد الإماراتي فيما استأثرت 8 دول بالحصة الأكبر من التحويلات المالية.

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تصدرت الهند وجهات التحويلات المالية واستحوذت على 39.6% من الإجمالي

87.9

مليار درهم تحويلات العاملين خلال النصف الأول 2018

43.5

مليار درهم إجمالي التحويلات في الربع الأول

44.4

مليار درهم قيمة التحويلات المالية في الربع الثاني

8.8 %

زيادة في تحويلات العاملين خلال الربع الثاني بما يعادل 3.6 مليارات درهم

78 %

من التحويلات تتم عن طريق شركات الصرافة و22% فقط حصة البنوك

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دول تستأثر بالحصة الأكبر

الهند 39.6%

باكستان 8.5%

الفلبين 7.1%

مصر 5.4%

الولايات المتحدة 4.4%

المملكة المتحدة 3.8%

بنغلاديش 3.6%

الأردن 2.6%

تطور التحويلات خلال 3 سنوات

164.3 مليار درهم في 2017

160.8 مليار درهم عام 2016

149.5 مليار درهم في 2015