الفلاسي: الأهمية وارتفاع الطلب وراء عودة «إينوك» إلى الشارقة

المصدر: دبي- عمرو عادل

أكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، أن قرار عودة المجموعة إلى أسواق الشارقة يأتي نظراً لأهمية اقتصاد الإمارة لأعمال المجموعة، وارتفاع الطلب وتزايد حجم استهلاك المواد البترولية فيها، حيث تخطط المجموعة لافتتاح 5 محطات خلال العام المقبل على أن يصل عددها إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف الفلاسي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن القرار يجسّد التزام المجموعة باستراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في البنية التحتية وتلبية احتياجات الأفراد في كل أرجاء الدولة، وتزويدهم بالخدمات المتنوعة التي توفرها المجموعة، بدءاً من التزوّد بالوقود ووصولاً إلى الخدمات التجارية وخدمات المركبات.

وأكدت المجموعة استعدادها للتعاون مع اقتصادية الشارقة للعمل على إزالة جميع المعوقات.