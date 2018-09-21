«فام القابضة» تقدم خصومات في معرض الاستثمار العقاري بخورفكان

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة فام القابضة، عن مشاركتها في معرض الاستثمار العقاري، الذي يقام في مركز إكسبو خورفكان، تحت رعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر الجاري، حيث يقام المعرض بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإكسبو خورفكان ومركز إكسبو الشارقة، وكشفت «فام القابضة» عن نيتها تقديم عروض وخصومات خاصة بقيمة (5%) لكل زوار المعرض، الذي تكشف فيه المجموعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشاريعها العقارية المنتشرة في إمارة الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

وقال الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة فام القابضة: «يعد معرض الاستثمار العقاري فرصة جيدة لنا كوننا رواداً في القطاع العقاري في الإمارات، حيث يتيح لنا المجال لتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين، وشركات التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء، إلى جانب الوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية في الدولة، فضلاً عن كونه يشكل نافذة مهمة لنا للتواصل مع العملاء وكل الراغبين في الاستثمار والشراء في قطاع العقارات».

وأضاف: «مثل هذه المعارض، بلا شك أنها أصبحت تمثل منصة مهمة لنا للكشف عن تفاصيل مشاريعنا العقارية، التي تتوزع بين إمارة الشارقة وعجمان، ورأس الخيمة».