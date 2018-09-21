دبي والرياض تتصدران الإنفاق على التقنيات في المنطقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تتصدر دبي والرياض الإنفاق على التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المتوقع أن يصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول 2022، وفق بيانات المؤسسة الدولية للبيانات.

وأشارت المؤسسة العالمية المعنية بأبحاث التقنية والاستشارات إلى أن دبي والرياض وإسطنبول وكيب تاون، أنفقت نصف إنفاق المنطقة تقريباً على التقنيات الحديثة في العام الجاري 2018، البالغ 1.3 مليار دولار. وقالت سيرينا دا رولد مديرة البرامج في المؤسسة الدولية للبيانات، إن تقرير إنفاق المدن الذكية يبحث في كيفية تحوّل مدن العالم، خاصة الذكية منها، وضم التقرير 50 مدينة في 19 منطقة. وتوقّعت المؤسسة ارتفاع الإنفاق من القطاعين العام والخاص في المجالات الحضرية وبرامج المدن الذكية والمشاريع المجتمعية.