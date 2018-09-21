«زووم العقارية» تعد بمستوى أعلى من الخدمات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بوابة «زووم العقارية»، عن تقديمها أسرع النتائج عند البحث عن العقارات، حيث يمكن للباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين العقاريين، الوصول إلى أكثر من 20 ألف موقع في وقت أقل من أي منصة أخرى، من خلال زيارة (zoomproperty.com)، أو تحميل تطبيق «زووم العقارية» من «أبل ستور» و«غوغل بلاي».

وتم إطلاق تطبيق «زووم العقارية»، لتوفير البديل المناسب للمستخدمين والوسطاء والمطورين، بدلاً من بوابات العقارات الموجودة حالياً في السوق.

ويقصد البوابة في الوقت الحالي عشرات الآلاف من المستخدمين الجدد يومياً، في الوقت الذي يحقق فيه التطبيق نمواً متسارعاً، لاستقطابه الباحثين عن العقارات في السوق المحلية، إضافة إلى المستثمرين الأجانب. وقال غاري دالتون مدير التسويق في «زووم العقارية»: «إننا نشعر بالحماسة، ونعرب عن فخرنا إزاء قدرتنا على تقديم أداء عالمي المستوى في «زووم العقارية».

لقد قمنا بتطوير الموقع والتطبيق، باستخدام أحدث التقنيات لتزويد عملائنا بأفضل الخدمات لأنشطتهم، ومساعدتهم في العثور على العقارات المثالية بطريقة سريعة وسهلة. ونتطلع أيضاً إلى تقديم تجربة أفضل للمستخدم، ومستوى أعلى من الخدمات للوسطاء ووكلاء العقارات، للمساعدة في زيادة الوعي والاهتمام».