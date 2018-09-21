مطار دبي الدولي ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاماً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

كشفت بيانات مجلس المطارات العالمي الصادرة أمس أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الثالث عالمياً كأكثر مطارات العالم ازدحاماً في العام الماضي، بعدد ركاب 88 مليون. سجل المطار نمواً بنسبة 5.5% في عدد الركاب العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

كما احتل مطار دبي الدولي المركز السادس عالمياً من حيث حجم الشحن. وسجل نمواً في حجم الشحن بنسبة 2.5% العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

وشملت قائمة المطارات العشرة الأولى عالمياً بعدد الركاب هرتسفيلد جاسكون أتلانتا الدولي، ومطار بكين الدولي (قبل مطار دبي الدولي)، وهانيدا الدولي في طوكيو، ومطار لوس أنجليس الدولي، ومطار شيكاغو الدولي، ومطار هيثرو الدولي بلندن، ومطار هونغ كونغ الدولي، ومطار شانغهاي الدولي، ثم مطار شارل ديغول الدولي بباريس على الترتيب.

وقالت أنجيلا جيتينس مدير مجلس المطارات العالمية إن حركة السفر الجوية بلغت ذروتها وسجلت أرقاماً قياسية العام الماضي، حيث استمرت المطارات العالمية في الإسهام في التنمية الاقتصادية الحيوية والربط بين أجزاء العالم.