3.7 % نسبة التضخم في أبوظبي خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمعدل 3.7% عن مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك طبقاً لما جاء في التقرير الذي أصدره مركز الإحصاء -أبوظبي حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2018 والأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بأساس عام 2014. ويقدم التقرير كذلك تفصيلاً للنتائج حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي، بجانب نسب مساهمة المجموعات الرئيسية في التغير السنوي للأسعار.

معدلات التضخم

وبحسب البيانات الواردة في تقرير مركز الإحصاء -أبوظبي فقد بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي خلال الفترة المذكورة 111.9%، بينما كان 107.9% للفترة نفسها من عام 2017.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.1% خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة مع أغسطس2017. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة بشهر يوليو 2018.

حركة الأسعار

وفصل التقرير مساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». حيث ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 38.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 10.3%، تليها مجموعة «الملابس والاحذية»، التي ساهمت بنسبة 23.4% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 17.4%. كما ساهمت مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 14.9% من مجمل معدل الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.وارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة %13.2.

ومن جانب آخر فإن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» فقد أسهمت في تخفيض معدل التضخم بنسبة 33.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 وقد جاء هذا الاثر نتيجة لتراجع معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 3.6%. أظهر تقرير المركز ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 3.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.

نوع الأسرة

ومن جانب آخر، فقد أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة فارتفعت بنسبة 4.2%، كما أثّر في ذات الفترة في أسعار المستهلك لشريحتي الأسر غير المواطنة والأسر الجماعية فارتفعتا بنسبة 3.2% و3.3% على التوالي.

مساهمة مناطق أبوظبي

طبقاً لتقرير المركز فقد ساهمت منطقة أبوظبي بنسبة 46.1% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي والذي بلغت نسبته 3.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي خلال الفترة المذكورة 2.8%، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.8% ومنطقة الظفرة بنسبة 8.1% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.