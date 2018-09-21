7 مبادرات أطلقتها «اقتصادية أبوظبي» لتسهيل ممارسة الأعمال منذ بداية العام

المصدر: أبوظبي- وام

عززت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من جهودها الهادفة إلى دعم قطاع الأعمال، في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها تعكس مدى اهتمام وحرص الدائرة على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وعلى النحو الذي يسهم في زيادة جاذبية بيئة الأعمال ويعود بالفائدة على اقتصاد الإمارة.

وبلغ عدد المبادرات، التي أطلقتها الدائرة لتعزيز بيئة الأنشطة الاقتصادية نحو 7 مبادرات منذ بداية العام الجاري تصب في مجملها في مصلحة اقتصاد الإمارة.

وانطلاقاً من حرص الدائرة على توفير المنصة المثالية لممارسة الأعمال فقد دشنت بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام إصدار الترخيص الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، التي جرى بموجبها اختصار 8 خطوات للترخيص الاقتصادي إلى خطوة واحدة تتم دون زيارة أي مركز حكومي.

وجاء تدشين الخدمة في إطار المبادرات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تضمنت حزمة اقتصادية ثرية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية.