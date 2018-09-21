4.7 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي أكثر من 4.7 مليارات درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة 3.5 مليارات درهم من خلال 231 إجراء.

حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 560 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 158 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و 402 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 500 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة العوير الأولى، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في الخوانيج الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس فقط أكثر من 437 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 288 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 190 مليون درهم و 72 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 98 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 149 مليون درهم منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 125 مليون درهم و 25 رهن فلل وشقق بقيمة 24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 84 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 9 ملايين درهم.

101 رهن أراضٍ

سجلت الرهونات قيمة قدرها 3.5 مليارات درهم منها 101 رهن أراضٍ بقيمة 3.3 مليارات درهم، و130 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 2 مليار درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 483 مليون درهم.وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 70 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها53 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.