6000 مصنع يستفيد من تخفيض الكهرباء

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن ما يزيد على 6 آلاف مصنع في الدولة ستستفيد من مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الصناعي، من خلال تقديم خصومات في استهلاك الطاقة الكهربائية، وإلغاء رسوم التوصيل إلى المصانع الكبيرة والمتوسطة الجديدة، واستبدال رسوم استخدام الشبكة بها بلا أعباء إضافية على أصحاب تلك المصانع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي ثمّن خلاله مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بدعم القطاع الصناعي في الدولة.