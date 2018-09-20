«غرفة دبي» تكرّم أعضاءها المتميزين في الأداء التصديري

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الفائزة بالمبادرة التي تفوقت بأدائها التصديري في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك في حفلٍ أقيم أول من أمس في مبنى الغرفة.

يأتي ذلك في إطار جهود الغرفة لتقدير ودعم وتشجيع الأداء التصديري للشركات العاملة في دبي، وضمن مبادرتها «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية».

وحصلت شركة «دابر الدولية» على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لشهر يناير، وشركة «نوبلاس اندستريز» على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق في فبراير، وشركة «بوليمد ترايدنغ» على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ في مارس، و«إيزي باي جينرال ترايدنغ» على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة في أبريل، وشركة «ديال بيلدينغ ماتيريال ترايدرز» على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات بمايو، وشركة «سيلفر لاين جايت فودستف ترايدنغ» على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق لشهر يونيو، وشركة «فود سبشياليتيز» على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ لشهر يوليو، وشركة «اوسرام لايتينغ الشرق الأوسط» على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة في أغسطس.

وقدم ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي شهادات التكريم والدروع التذكارية للشركات الفائزة، متمنياً لهم المزيد من التميز والتألق في نشاطاتهم التصديرية المتنوعة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعتبر من المبادرات الرئيسية لغرفة دبي لأنها تحفز شركات دبي على تطوير أدائها والاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة وغرفة دبي لتوسيع نشاطها في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الشركات المكرمة أظهرت أداءً استثنائياً، وهي تشكل مصدر إلهام لسائر شركات القطاع الخاص في دبي، مؤكداً أن الشركات المكرمة تفوقت في نشاطها التجاري، ومشيراً إلى أن ما توفره دبي للمستثمرين من فرص استثمارية ومزايا تنافسية يساعد الشركات على النمو والتطور.

وأضاف: تنسجم مبادرة أفضل شركةٍ صغيرةٍ ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية مع الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي حيث نلتزم في الغرفة بتوفير الدعم الكامل لمجتمع الأعمال ليلعب دوره المهم في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي.

اختيار

وتم اختيار الشركات الفائزة في المبادرة بناءً على قاعدة بيانات شهادات المنشأ في غرفة دبي، حيث يكون الاختيار كل شهر ويكون مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر مثل عدد وجهات التصدير، أو أعلى قيمة صادرات للشهر، أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها.

حافز

وأبدى مدراء الشركات الفائزة سعادتهم بالتكريم والتقدير الذي نالوه من قبل الغرفة، معتبرين أن التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم، وعاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الأعمال ضمن إطارٍ يحقق الفائدة والسمعة العالية للشركات، ويساهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي.