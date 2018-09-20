534 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 534 مليون درهم، حيث تم تسجيل 124 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 153 مليون درهم و85 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 122 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 97 مليوناً. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 259 مليون درهم، منها 29 رهن أراض بقيمة 229 مليون درهم و23 رهن فلل وشقق، بقيمة 30 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 103 ملايين درهم ورهن في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 59 مليون درهم.