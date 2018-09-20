تأسيس مركز لخدمات المستثمرين في الشارقة

المصدر: ■الشارقة - البيان

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وشركة «إنجازات للخدمات»، مذكرة تفاهم يؤسس بموجبها الطرفان مركز الشارقة لخدمات المستثمرين الذي سيكون مقره في القصباء، وسيتولى تقديم خدمات نوعية ومتطورة لتسهيل تأسيس الأعمال وإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين ضمن محطة واحدة في الشارقة.

وقع مذكرة التفاهم مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وخميس بن سالم بن خميس السويدي، رئيس مجلس الإدارة في شركة «إنجازات للخدمات».

وقال السركال إن المركز ينسجم مع الأهداف التي تسعى «شروق» إلى تحقيقها، من خلال توفير خدمات نوعية عالية القيمة في الشارقة للمستثمرين ورواد الأعمال، تعزز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة لرجال الأعمال.

بدوره، قال خميس بن سالم بن خميس السويدي: «يفتح التعاون مع شروق آفاقاً جديدة على نمو أعمال الخدمات النوعية المتميزة في الإمارة، التي يشهد فيها القطاع الخدماتي تطوراً لافتاً».