استثمارات صينية ضخمة في عقارات دبي 2017

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

أنفق المستثمرون الصينيون 2.6 مليار درهم (720 مليون دولار) في العقارات السكنية في دبي عام 2017، وفقاً لأرقام جديدة نشرتها البوابة العقارية «جواي». ووفقاً لتقرير الاستثمار العقاري العالمي في الصين لعام 2018، أسهمت التصرفات العقارية بدبي هذه بما مجموعه 65.9 مليار دولار (242 مليار درهم)، صرفها مستثمرو الصين على الأصول السكنية في جميع الأسواق العام الماضي. ولم تذكر الشركة رقماً حول حجم الأصول التجارية التي اشتراها المستثمرون الصينيون في الإمارات.

وتصدرت أميركا الشمالية ترتيب الاستثمارات العقارية الصينية في العام الماضي، حيث استثمرت 31.3 مليار دولار و10.5 مليارات دولار في كل من الأصول السكنية والتجارية على التوالي، بانخفاض بنسبة 31.9 % في معدل النمو في العام السابق.

وفيما يتعلق باستفسارات شراء العقارات، فإن نتائج «جواي» وضعت الإمارات في المرتبة الـ 15 في كل من عدد استفسارات المشترين وقيمة الاستفسار الإجمالية.

وقالت «كاري لو»، الرئيس التنفيذي ومدير موقع «جوي.كوم»: «نعتقد في هذا العام أن سمعة دبي كونها ملاذاً آمناً من الصراع السياسي العالمي، قد تؤدي إلى نمو الاستثمار، مشيرة إلى أنه خلال عام 2018 نتوقع أن ينمو الاستثمار بمعدل معتدل، وهو ما يتماشى مع هدف بكين المتمثل في الاستثمار المدروس والعقلاني في الخارج».

وكانت أكبر خمس دول لاستفسارات المشترين هي الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند وكندا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا ارتفعت عمليات الاستحواذ العقارية الصينية بنسبة 227.9% من 7.8 مليارات دولار في عام 2016 إلى 25.5 مليار دولار في عام 2017.