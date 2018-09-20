انطلاق أول معرض للاستثمار العقاري في خورفكان

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان أمس فعاليات الدورة الأولى لمعرض الاستثمار العقاري في «مركز إكسبو خورفكان»، الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

يجمع المعرض، الذي يُقام برعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، تحت مظلته عدداً من شركات التطوير العقاري والمقاولات والهندسة وإنتاج مواد البناء ومؤسسات مصرفية، إلى جانب عدد من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتجول الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، عقب قص شريط الافتتاح، في أرجاء المعرض، حيث التقى عدداً من العارضين الذين استعرضوا أمامه عدداً من المشاريع العقارية الجاري تنفيذها أو التي لا تزال قيد التخطيط والدراسة. وأثنى على مبادرة مركز إكسبو خورفكان إلى تنظيم هذا المعرض، منوهاً بدعم ورعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ودائرة التسجيل العقاري للحدث.

وأشار إلى أن تنظيم هذا النوع من المعارض المتخصصة خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كافة مدن المنطقة الشرقية التي تشهد تطوراً متسارعاً في ضوء الاستراتيجية التنموية الشاملة لهذه المنطقة.

وأكد أن المنطقة الشرقية من الشارقة عموماً ومدينة خورفكان على وجه الخصوص، تعتبر وجهة استثمارية واعدة وتضم الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية.