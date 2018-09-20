«اساهي يوكيزاي» تطلق عملياتها الإقليمية من «دافزا»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت شركة «اساهي يوكيزاي» اليابانية المتخصصة في إنتاج الراتنجات الصناعية والصمامات البلاستيكية إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا».

جاء ذلك خلال حفل أقيم في المنطقة الحرة بحضور ناصر المدني مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، والدكتور أكيما أوميزاوا قنصل عام اليابان بدبي، وكازويا ناكانو رئيس شركة «اساهي يوكيزاي»، إلى جانب مجموعة من كبار التنفيذيين والموظفين في «دافزا» والشركة، وممثلين لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وعدد من الأطراف المحلية واليابانية.

تسهيلات

وأكد ناصر المدني حرص «دافزا» على توفير كل التسهيلات والخدمات الاستثمارية عالمية المستوى، والتعاون مع الشركة بكل ما يُسهم في نجاحها على المستوى الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة، وأضاف: ترتبط الإمارات واليابان بروابط تجارية متينة وعلاقات تعاون ناجحة على مختلف الأصعدة. وتحتضن «دافزا» عدداً كبيراً من الشركات اليابانية، والتي تشكل حوالي 23% من إجمالي عدد الشركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستفيد من الموقع الاستراتيجي، ومزايا الإعفاءات الضريبية، فضلاً عن البنية التحتية الرائدة والإجراءات الإدارية الحديثة التي توفرها المنطقة الحرة.

محطة بارزة

وأكد كازويا ناكانو رئيس «اساهي يوكيزاي» أن افتتاح المقر محطة بارزة في تاريخ الشركة كونه يُعلن إطلاق عملياتها بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بسجل حافل في دعم الصناعات المختلفة في اليابان وخارجها، الأمر الذي أسهم في تكوين سمعة قوية لها مدعومة بجودة المنتجات ومنهجية العمل التي تركز على العملاء.

وتأسست شركة «اساهي يوكيزاي» عام 1945 لتطوير وتصنيع مواد أولية مثل الخشب والبلاستيك لتكون بديلاً عن المعادن في الاستخدامات الصناعية، وتعتبر السباقة عالمياً في إنتاج أول صمّامات مصنوعة من اللدائن الحرارية وذلك عام 1956. وتضم محفظة الشركة من المنتجات ما يزيد على 50 ألف من الصمامات، و20 ألف من التجهيزات الأخرى، وتمتلك 6 مكاتب مبيعات خارج اليابان، كما أنها تستأثر بـ 60% من مبيعات صمامات اللدائن الحرارية في اليابان، و15% من السوق العالمية.

كانت النتائج المالية لـ «دافزا» للعام 2017 أظهرت تسجيل المنطقة الحرة نمواً بنسبة 25% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 13% في عدد الشركات متعددة الجنسيات لتشكل بذلك نسبة 36% من إجمالي الشركات في المنطقة.

وتتمتع «دافزا» بمكانة متميزة بين المناطق الحرة عالميا، وتعتبر من بين الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتحتضن أكثر من 1600 من الشركات الإقليمية والعالمية.