«دبي التجاري» يستضيف «يامكس الشرق الأوسط» 30 أكتوبر

المصدر: Ⅶدبي - وام

ينظم مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر القادمين معرض «يامكس الشرق الأوسط»، الفعالية السنوية المتخصصة في الحلويات والوجبات السريعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة من 40 دولة.

ويسلط الحدث الضوء على موجة الابتكار الجديدة، من خلال فعالياته الخاصة لتوزيع جوائز الابتكار، والتي تقام تحت إشراف لجنة تحكيم مستقلة لتكريم أفضل المنتجات الجديدة، التي أبدعتها الجهات المشاركة في المعرض.

ويشهد قطاع الحلويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة لافتة من الإبداع في ظل سعي الشركات الإقليمية والعالمية لبناء حصصها في سوق المنطقة مع تعزيز قدراتها على التصدير، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2021 أي بمعدل نمو سنوي قدره 18%، بحسب شركة «يورو مونيتور إنترناشيونال».

وقال مارك نابير مدير معرض «يامكس الشرق الأوسط» إن جوائز يامكس تواكب آخر مستجدات القطاع الذي يشهد تنامياً في أعداد المزودين، الذين يدخلون السوق وسعياً متواصلاً من قبل المنتجين المحليين والإقليميين، لتعزيز قدراتهم. وتنقسم الجوائز إلى أربع فئات مختلفة وستشتمل هذه الدورة على برنامج لقاءات خاص بالشرق الأوسط يتيح للمشترين والمزودين الأولوية في إجراء حجوزات مسبقة مع الجهات العارضة، التي يعتقدون أنها ستكون صاحبة التأثير الأكبر على أعمالهم.