«فندق السيف من جميرا» يفتتح أبوابه على ضفاف خور دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتح «فندق السيف من جميرا» أبوابه على ضفاف خور دبي، ويضم الفندق 10 مجمعات من البيوت العربية التقليدية وسط أسطح المنازل وساحات السوق القديم، وتوفر غرفه الفندقية إطلالات على الممرات المتعرجة للسوق القديم والمسارات المائية لخور دبي. ويرحب «مطعم سبعة» بزواره طوال اليوم، لتذوق أشهى المأكولات الإماراتية الشهيّة والأطباق التراثية، والنكهات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتعكس التصاميم الداخلية في الغرف البالغ عددها 180 غرفة و10 أجنحة حقبة تجارة اللؤلؤ والحرف الإماراتية.

ويعد السيف من جميرا ثالث فندق تديره مجموعة جميرا في منطقة السيف، الوجهة الترفيهية التابعة لشركة مراس القابضة. وانضم الفندق إلى فندقين تم افتتاحهما مؤخراً في الطرف المقابل من المنتزه، بامتداد 1.8 كيلو متر على طول خور دبي؛ زعبيل هاوس من جميرا السيف وزعبيل هاوس ميني من جميرا السيف.