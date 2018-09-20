جولة ترشيحية ثانية بمسابقة رواد القصر

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

انتهت الجولة الترشيحية الثانية من مسابقة رواد القصر التي ينظمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بمشاركة 31 رائد أعمال، قدّموا أفكار مشاريعهم ليتم تقييمها وفحصها من قبل لجنة التحكيم، وتم اختيار أربعة منهم فقط للتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي التي تهدف بدورها إلى تدريب المتسابقين المتأهلين من النسخة الإماراتية والخليجية، ليكونوا على جاهزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية.

وسيضم المعسكر التدريبي ثمانية متسابقين إماراتيين، إضافة إلى مجموعة من المتسابقين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيقام في مركز خليفة للابتكار يومي 21 و22 أكتوبر 2018.

وقال عبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تكمن أهمية المسابقة في تعزيز مسيرة الصندوق الريادية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنميتها المستدامة».