دبي أكثر الوجهات شعبية إقليمياً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة أكثر الوجهات شعبية، نشرها موقع «فيرال هوت نيوز» وضمت 25 مدينة عالمية متفوقةً على هونغ كونغ في الصين وسيدني في استراليا.

وأوضح الموقع أن دبي أضحت موطناً لأطول ناطحة سحاب في العالم وهي برج خليفة، فيما كانت في الماضي القريب مدينة صحراوية في الإمارات، حيث اختلف الوضع تماماً في الوقت الحاضر، إذ تعتبر دبي المدينة التي تحتضن معظم المباني الحديثة في العالم، وأصبحت واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية التي زارها العديد من ممثلي هوليوود والعائلات المالكة والأغنياء.

وأضاف أن المدينة الرائعة توفر العديد من خيارات الضيافة، بدءاً من الفنادق ذات النجمتين إلى الفندق الراقي فئة الـ7 نجوم وهو برج العرب جميرا، فيما تتنوع أماكن الزيارة لتشمل برج خليفة ودبي مول ونخلة جميرا وسوق الذهب وغيرها.

وأوضح موقع «فيرال هوت نيوز» أن الوجهة الأكثر شعبية في العالم كانت أمستردام الهولندية تلتها لوس أنجليس الأميركية ثم إسطنبول التركية ولاس فيغاس الأميركية ثم براغ التشيكية.