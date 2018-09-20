«الاتحاد» تشغل إيرباص A380 إلى المالديف

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت «الاتحاد للطيران» بافتتاح المدرج الجديد لمطار فيلانا الدولي في جمهورية المالديف، وذلك عبر تشغيل إحدى طائراتها من طراز إيرباص A380 (العملاقة) إلى العاصمة المالديفية.

يعتبر هذا المدرج الأول من نوعه على مستوى جزر المالديف المؤهل لدعم العمليات التشغيلية لطائرة من طراز آيرباص A380 عريضة البدن ، حيث يبلغ طول المدرج 3400 متر وعرضه 60 متراً.

وكان علي أحسن، مساعد طيار أول من جزر المالديف، ضمن الفريق الذي تولى قيادة هذه الرحلة الخاصة التي تطلقها الشركة لمرة واحدة بمناسبة افتتاح المدرج.

وتضم طائرة آيرباص A380 التابعة للاتحاد للطيران 496 مقعداً تشمل مقصورة الإيوان التي تتسع لضيفين، 9 أجنحة على متن الدرجة الأولى، 70 استديو على متن درجة رجال الأعمال، و415 مقعداً ذكياً على متن الدرجة السياحية.