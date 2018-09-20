أبوظبي تتصدر قائمة المدن الأكثر أماناً 2018

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي بحسب الموقع الإلكتروني «نومبيو» والذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات هي الأضخم على مستوى العالم، يتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن حول العالم، وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة في تلك المدن والدول.

وتفوقت أبوظبي على 300 مدينة من حول العالم من بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا، حيث ارتفع مؤشر الأمان لديها من 86.46 نقطة خلال النصف الأول 2017 إلى 88.26 نقطة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعتبر الأمان أحد أهم المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المدن للزيارة أو للإقامة والعمل. ونحن نفخر بما حققته العاصمة أبوظبي من معدلات متفوقة لتتربع على قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي.

إنّ ما تمتلكه أبوظبي اليوم من سمعة عالمية المستوى بأنها المدينة الأكثر أماناً وأمناً والخالية من الجرائم، شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة عالمية ورائدة تتمتع بمعايير أمان دولية راقية تضاهي أعرق المدن الكبرى حول العالم».