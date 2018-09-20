الإمارات تشارك في معرض للملاحة البحرية بأيرلندا

المصدر: دبلن - وام

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وفد الدولة المشارك في المعرض الأيرلندي للموانئ والملاحة البحرية، الذي بدأ أعماله أمس، وتستمر ثلاثة أيام في أيرلندا.

يضم الوفد ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وموانئ أبوظبي ودائرة الموانئ في الشارقة ودائرة النقل - أبوظبي ودائرة الميناء والجمارك في عجمان.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إن مشاركة الإمارات في هذا الملتقى البحري تأتي في إطار المسعى الوطني لتكريس المكانة المرموقة للدولة في قطاع النقل البحري الذي يلعب دوراً مهماً في اقتصاد الدولة، الذي يعد من أكثر اقتصادات العالم نمواً.

وأضاف أن هذه الزيارة في إطار تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات وأيرلندا عبر البنية التحتية للموانئ العالمية وبناء العلاقات بين الهيئة والشركات الأيرلندية وتنفيذ مبادرات مشتركة في الموانئ والقطاعات البحرية عبر عقد شراكات مستقبلية واتفاقيات تعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة بالنقل البحري.