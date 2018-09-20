نمو الطلب على المنتجات العضوية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

زاد الإقبال من المستهلكين في الدولة على الأغذية العضوية خلال الفترة الماضية، واشترى 38% من المستهلكين مقداراً أكبر من المنتجات العضوية في الشهور الاثني عشر الماضية بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة يوجوف، بتكليف من شركة آرلا للأغذية.

وكشفت الدراسة أن 61% من المستهلكين في الإمارات يشترون الأطعمة العضوية أكثر من مرة شهرياً، وأن 59% يرون الدافع الأول لتوجه المشاركين فيها نحو المنتجات العضوية هو اهتمامهم باتباع حياة صحية.

وأفاد 17% من المستهلكين المشاركين في الدراسة أنهم لم يشتروا قط منتجات عضوية، وبدا أن سعر المنتجات العضوية المرتفع بالنسبة لهم كان العائق الأكبر الذي منع نحو نصف أولئك (49%) عن شرائها، وفي المقابل قال 46% منهم إنهم غير معتادين على شراء المنتجات العضوية.