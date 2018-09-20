صناعة السلع الاستهلاكية ضمن القطاعات الأكثر ألفة في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

احتلت صناعة السلع الاستهلاكية في الإمارات المرتبة الثالثة ضمن القطاعات الأكثر ألفة، وفقاً لتقرير «إم. بي. إل. إم» 2018 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية، وارتفع مؤشر الألفة لهذه الصناعة من 29.8 في عام 2017 إلى 33.1 هذا العام، محققة مستوى أعلى من متوسط الصناعة البالغ 30.5 من أصل 100 كحد أقصى. ومتجاوزة كلاً من صناعة الملابس والخدمات المالية.

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية كمؤشر جديد، من شأنه أن يعزز ويقوي روابط الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية، وتكشف الدراسة أن العلامات التجارية التي تخلق علاقات أكثر ألفة وعمقاً مع المستخدمين تقدم نتائج رائعة من حيث الإيرادات ونمو الأرباح.

وحصلت «نيدو» من شركة «نسله» على لقب العلامة التجارية الأكثر ألفة في صناعة السلع الاستهلاكية، محققة أعلى درجة بين الرجال.