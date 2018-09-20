«أركيفورم» تتبنى استراتيجيتها لتعزيز عملياتها في أوروبا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أركيفورم» للهندسة الاستشارية والتصميم المعماري والتصميم الداخلي «الديكور» افتتاح مكتبها في لندن بالمملكة المتحدة، في إطار استراتيجيتها للتوسع في تقديم خدماتها في أوروبا، التي تشمل أيضاً تعزيز عملياتها في ألمانيا عبر مكتبها المشترك مع شركة «إس إتش إس» في مدينة دوسولدورف.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الجمعية البريطانية للمصممين الدوليين ترشيح أركيفورم ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل مشروع لعام 2018 في مجال تصميم المكاتب. وسيتم إعلان الجائزة في 25 أكتوبر في بيت اللوردات بقصر ويستمنستر الملكي، كما ستشارك أركيفورم حاليا بمهرجان لندن السنوي للتصميم المعماري.

وقال مدحت نهاد مؤسس ورئيس شركة أركيفورم إن أهمية افتتاح المكتب تكمن في أنه يجعل أركيفورم أكثر قرباً من عملائها في أوروبا، كما أنه يتكامل مع ما يقدمه المكتب المشترك مع شركة «إس إتش إس» في ألمانيا.

وقالت الدكتورة فانيسا برادي العضو المنتدب للجمعية البريطانية للمصممين: تعكس المشروعات المتقدمة للجائزة من 42 دولة مدى التطور والابتكار الذي تشهده قطاعات التصميم المعماري على مستوى الـ 14 فرعاً التي تشملها الجائزة.