«اقتصادية عجمان» تُعلن شروط تصريح السحوبات على الجوائز

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن سياسة وشروط إصدار تصريح السحوبات على الجوائز المحدثة، وذلك في إطار جهودها لضمان حماية المستهلك من التعرض للممارسات الترويجية المضللة، وتهدف السياسة إلى تنظيم عملية منح تراخيص السحوبات على الجوائز للمنشآت التجارية في الإمارة، بغرض إضفاء الرقابة والمصداقية على عمليات السحب، وأوضحت السياسة الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد إتمام عملية السحب للجهة المرخّصة، إضافة إلى السحب الإلكتروني. وتُتاح الخدمة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات كالموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز إسعاد المتعاملين.

وقال ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك: «نسعى من خلال تنفيذ سياسة وشروط إصدار تصاريح السحوبات على الجوائز إلى الحد من التداعيات التي لمسناها في عمليات السحوبات».