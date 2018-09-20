«إعمار للتطوير» تستعرض فيلا «سمارة» في «المرابع العربية»

المصدر: دبي- البيان

تستعرض «إعمار للتطوير»، فيلا «سمارة» المؤثثة بالكامل، والتي تحاكي أجواؤها طابع الحياة الساحلية في إسبانيا، وذلك في منطقة «المرابع العربية 2»، ما يتيح للعملاء فرصة التعرف عن كثب على تفاصيل نمط الحياة الجديد الذي ينتظرهم في هذه الوجهة المتكاملة.

ويقع مجمع «سمارة» على مقربة من «نادي المرابع العربية للغولف» و«نادي دبي للبولو والفروسية»، ويتضمن مجموعة محدودة من الفيلات المطروحة للبيع. ولدى العملاء اليوم فرصة لاستكشاف منازل «سمارة». ويمكن الوصول بسهولة إلى «سمارة» من شارع القدرة، ويمثل واحة من الخضرة والسكينة في موقع مركزي ضمن «المرابع العربية». وتتوفر للعملاء خيارات متنوعة تشمل المنازل التي تضم ثلاث أو أربع أو خمس غرف نوم، يتضمن كل منها قطعة أرض يمكن استخدامها كحدائق أو شرفات خارجية.

ولفترة محدودة فقط، تقدم «إعمار» عرضاً مميزاً على وحدات «سمارة»، يتيح للعملاء دفع 10% فقط من قيمة العقار عند الشراء، و10 % عند استلام المنازل في نوفمبر، 2018. أما الـ 80 % المتبقية فيتم دفعها خلال 5 سنوات على دفعات تبلغ قيمة كل منها 8 % من إجمالي المبلغ المتبقي، كل ستة أشهر. كما يستفيد العملاء من خصم بنسبة 100 بالمئة على رسوم التسجيل والخدمات لمدة 5 سنوات.