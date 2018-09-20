افتتاح «جراند ميلينيوم الخليج التجاري» تجريبياً

المصدر: دبي - البيان

افتتح فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري، فئة خمسة نجوم، تجريبياً، على ضفاف قناة دبي المائية، على أن يُفتتح رسمياً نهاية العام الجاري، ويتضمن الفندق 251 غرفة، بالإضافة إلى مطاعم عدة لخدمة الضيوف والزوار بغرض الترفيه والعمل و11 غرفة اجتماعات مجهزة بالكامل ومطلة على مدينة دبي وقاعة حفلات مساحتها 455 متراً مربعاً تتسع لأكثر من 600 شخص ومنتجع صحي (سبا) ونادٍ صحي وحمام سباحة.

وتشمل المرافق المفتوحة حالياً مطعم «بوريفاج» وهو مُستوحى من الطراز الأوروبي، و«ذا بوديوم»، مطعم عالمي لتناول الوجبات المختلفة وصالة استراحة.

وقال زياد الحاوي، مدير عام الفندق: «مسرورون للغاية بفتح أبوابنا والترحيب بأول ضيوفنا في الفندق، كما أود أن أشكر جميع العاملين في الفندق على تفانيهم في العمل».

ويعرض الفندق حالياً سعراً خاصاً للغرف قبل الافتتاح.